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31 августа, 16:27

Происшествия

Два грузовика попали в ДТП на 107-м км МКАД

Видео: MAX/"Дептранс. Оперативно"

Два грузовых автомобиля попали в аварию после развязки с Щелковским шоссе на внутренней стороне 107-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель грузовика, который двигался сзади.

На месте ЧП задействованы оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение транспорта по внутренней стороне дороги в сторону развязки с шоссе Энтузиастов временно затруднено. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

Ранее ДТП произошло на 92-м километре трассы М-2 "Крым" в Подмосковье. 71-летний водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После этого в машину и движущийся попутно автомобиль Chery врезалась грузовая "Газель". В результате погибли водитель Citroen и его пассажир, 8-летний ребенок. Еще три человека, в том числе двое детей, доставлены в больницу.

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