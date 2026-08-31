31 августа, 16:27Происшествия
Два грузовика попали в ДТП на 107-м км МКАД
По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель грузовика, который двигался сзади.
На месте ЧП задействованы оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение транспорта по внутренней стороне дороги в сторону развязки с шоссе Энтузиастов временно затруднено. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.
Ранее ДТП произошло на 92-м километре трассы М-2 "Крым" в Подмосковье. 71-летний водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После этого в машину и движущийся попутно автомобиль Chery врезалась грузовая "Газель". В результате погибли водитель Citroen и его пассажир, 8-летний ребенок. Еще три человека, в том числе двое детей, доставлены в больницу.