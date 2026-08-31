Два грузовика попали в ДТП на 107-м км МКАД

Два грузовых автомобиля попали в аварию после развязки с Щелковским шоссе на внутренней стороне 107-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель грузовика, который двигался сзади.

На месте ЧП задействованы оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение транспорта по внутренней стороне дороги в сторону развязки с шоссе Энтузиастов временно затруднено. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

Ранее ДТП произошло на 92-м километре трассы М-2 "Крым" в Подмосковье. 71-летний водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После этого в машину и движущийся попутно автомобиль Chery врезалась грузовая "Газель". В результате погибли водитель Citroen и его пассажир, 8-летний ребенок. Еще три человека, в том числе двое детей, доставлены в больницу.

