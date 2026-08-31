Бабье лето в Москве продлится не более пяти суток

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Бабье лето придет в Москву в середине сентября и задержится не дольше чем на пять суток. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает RT.

После этого горожан ждет "настоящая осень", отметил синоптик.

При этом, как рассказал Тишковец РИА Новости, сентябрь в Центральной России ожидается относительно теплым. Температура будет превышать норму на 1–2 градуса. Он напомнил, что для Москвы нормальными значениями является 7,1 градуса ночью и 15,4 градуса днем.

Однако будет достаточно влажно, предупредил специалист. Осадков выпадет примерно на 30–40% больше положенного – при столичной норме 66 миллиметров.

Причиной такой погоды станет перестройка климатической системы средней полосы на осенний режим. К переменам приведет температурный контраст между быстро остывающей Восточно-Европейской равниной и Атлантическим океаном, который еще сохраняет летнее тепло. Атмосфера будет пытаться выровнять этот дисбаланс, пояснил синоптик.

Между тем астрономическая осень в Северном полушарии наступит 23 сентября в день осеннего равноденствия. В 03:05 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Южное полушарие, после чего в Северном полушарии ночь станет длиннее дня.