РБК: Минцифры выделит IP-адреса белого списка для борьбы с запрещенным контентом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минцифры обратилось к хостинг-провайдерам, сервисам веб-защиты и CDN-провайдерам с просьбой изолировать IP-адреса белого списка сайтов в отдельные подсети. Об этом пишет РБК, ссылаясь на копию письма ведомства.

По словам источника журналистов, просьба министерства связана с необходимостью скрыть из белых списков ресурсы с запрещенным контентом и VPN-сервисы. Речь идет в том числе о рекламе наркошопов, интим-услуг и других подобных материалах.

Уточняется, что сайты из белого списка будут находиться в отдельной подсети, что позволит оптимизировать работу таких ресурсов. В таком случае их IP-адреса не смогут использовать организации, у которых нет "соответствующего согласования".

Ранее Минцифры предложило условия запуска сетей пятого поколения для крупнейших операторов связи. Услуги 5G должны появиться в городах с населением свыше одного миллиона человек до 31 декабря 2027 года. Это должно стимулировать производство отечественного телеком-оборудования и сделать передачу данных более быстрой.

