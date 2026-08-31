Прощание с актером Цурило прошло в крематории Санкт-Петербурга

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Церемония прощания с актером театра и кино Юрием Цурило прошла в крематории Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

Проститься с артистом пришли родные и близкие, коллеги и почитатели его таланта. Церемония состоялась в камерном формате по просьбе сына артиста Всеволода Цурило. В последний путь актера проводили долгими и громкими аплодисментами.

Цурило скончался 27 августа. Ему было 79 лет. В тот же день стало известно, что актера кремируют 31-го числа.

Цурило работал в Новгородском областном драматическом театре, а также в театрах Горького, Новосибирска, Норильска. С 1993 до 2003 года он служил в Александринском театре в Санкт-Петербурге.

Зрителям артист запомнился благодаря съемкам в фильмах "Хрусталев, машину!", "Поп", "Вий 3D", "Дурак" и "В августе 44-го". Он также снимался в телесериалах.