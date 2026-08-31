МОК может отстранить поляков от участия в Олимпиаде после ареста Песевича

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Международный олимпийский комитет (МОК) может отстранить поляков от Олимпийских игр после ареста президента Национального олимпийского комитета (НОК) Польши Радослава Песевича. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Onet.

В письме вице-президента НОК Польши Томаша Хамеры руководству комитета говорится, что контакты по ситуации с МОК вокруг арестованного Песевича уже ведутся. Функционер также перечисляет возможные сценарии разрешения кризиса.

Первый вариант – добровольная отставка Песевича. Второй – самостоятельное решение НОК об увольнении или приостановлении полномочий своего главы, что предусмотрено уставом организации. Если в Польше не смогут урегулировать ситуацию, членство в МОК может быть приостановлено, и тогда спортсмены рискуют остаться без Олимпиады.

Песевича задержали в Варшаве в рамках уголовного расследования о мошенничестве, связанного с обанкротившейся криптовалютной компанией Zondacrypto. Чиновника подозревают в коррупции: якобы он получил часы стоимостью 40 тысяч долларов от владельца биржи в обмен на протекцию. В 2025 году криптобиржа стала генеральным спонсором Олимпийского комитета Польши.

Ранее исполнительный совет Международного союза триатлона (World Triathlon) допустил российскую сборную к соревнованиям. Атлеты смогут выступать в национальной форме, под флагом и с гимном страны. По словам главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева, это стало возможным благодаря восстановлению статуса Олимпийского комитета России.