Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 13:37

Спорт

МОК может отстранить поляков от участия в Олимпиаде после ареста Песевича

Фото: 123RF.com/lenokka

Международный олимпийский комитет (МОК) может отстранить поляков от Олимпийских игр после ареста президента Национального олимпийского комитета (НОК) Польши Радослава Песевича. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Onet.

В письме вице-президента НОК Польши Томаша Хамеры руководству комитета говорится, что контакты по ситуации с МОК вокруг арестованного Песевича уже ведутся. Функционер также перечисляет возможные сценарии разрешения кризиса.

Первый вариант – добровольная отставка Песевича. Второй – самостоятельное решение НОК об увольнении или приостановлении полномочий своего главы, что предусмотрено уставом организации. Если в Польше не смогут урегулировать ситуацию, членство в МОК может быть приостановлено, и тогда спортсмены рискуют остаться без Олимпиады.

Песевича задержали в Варшаве в рамках уголовного расследования о мошенничестве, связанного с обанкротившейся криптовалютной компанией Zondacrypto. Чиновника подозревают в коррупции: якобы он получил часы стоимостью 40 тысяч долларов от владельца биржи в обмен на протекцию. В 2025 году криптобиржа стала генеральным спонсором Олимпийского комитета Польши.

Ранее исполнительный совет Международного союза триатлона (World Triathlon) допустил российскую сборную к соревнованиям. Атлеты смогут выступать в национальной форме, под флагом и с гимном страны. По словам главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева, это стало возможным благодаря восстановлению статуса Олимпийского комитета России.

Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов

Читайте также


спортза рубежом

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика