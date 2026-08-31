Концерн "Калашников" представит новейший автомат на ВЭФ

Фото: телеграм-канал "Концерн "Калашников"

Концерн "Калашников" представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) макет новейшего автомата АК-12+ повышенной кучности. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Автоматный комплекс имеет калибр 5,45 миллиметра. Его макет разместят в павильоне Центра "Воин" на выставке "Улица Дальнего Востока".

Перспективный комплекс разработан под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В настоящее время автомат проходит освоение в серийное производство.

Ранее в России запатентовали новую винтовку. Разработка относится к огнестрельному оружию с компоновкой "булл-пап" и курковым ударно-спусковым механизмом. В качестве прототипа была взята штурмовая винтовка Steyr AUG.