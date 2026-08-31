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31 августа, 10:53

Общество

Подготовка к новому учебному году завершилась штатно по всей России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Подготовка к началу нового учебного года завершилась штатно по всей России. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании главы правительства Михаила Мишустина с заместителями, передает ТАСС.

Он также отметил, что к 1 сентября в российских регионах открыли 17 новых школ на 14,5 тысячи мест. Образовательные учреждения появились в Краснодарском крае, Нижегородской и Тамбовской областях, Дагестане, Хакасии и других субъектах Федерации.

Новый учебный год 1 сентября начнут 17,5 миллиона школьников в более чем 38 тысячах школ по всей стране. В этом году в школу впервые пойдут около 1,5 миллиона детей.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что в новом учебном году ребята будут учиться по новым образовательным программам, направленным на укрепление единого образовательного пространства РФ.

В России с 1 сентября вступят в силу изменения в школьной программе

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