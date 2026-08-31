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31 августа, 09:45

Транспорт

В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропорту Домодедово отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.

Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Ознакомиться с актуальным расписанием рейсов можно на онлайн-табло аэропорта.

Ранее в московских аэропортах Домодедово и Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Домодедово работал по согласованию с уполномоченными органами, Внуково закрывался полностью, однако затем меры отменили.

Ограничения действовали на фоне беспилотной угрозы. В ночь на 31 августа около 02:42 над столицей силами ПВО было сбито шесть вражеских БПЛА, сообщал Сергей Собянин.

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