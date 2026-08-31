Трамваи задерживались в Ростокинском проезде после повреждения контактной сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи № 11 и 25 задерживались в Ростокинском проезде в районе остановки "Лингвистический университет". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Задержки были вызваны повреждением контактной сети сторонним транспортным средством. Маршруты временно менялись, пассажиров призывали следить за объявлениями водителей.

Ранее похожая ситуация произошла на Енисейской улице. Там задерживались трамваи № 17 из-за аварии на путях в районе остановки "Печорская улица". Позднее движение общественного транспорта было восстановлено.

До этого трамваи № Т1, Т2, А и 39 следовали с отклонением от графика в районе остановки "Яузские Ворота" в Устьинском проезде из-за ДТП на путях.