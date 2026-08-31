Следствие прекратило уголовное дело об убийстве в отношении бизнесмена Трабера

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Уголовное преследование бизнесмена Ильи Трабера по делу об убийстве депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова прекращено. Об этом ТАСС сообщил адвокат предпринимателя Игорь Сочиянц.

"Обвинения в убийстве с него сняты", – сказал защитник.

Александр Петров, отец первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова, был убит вечером 24 октября 2020 года на территории своего коттеджа в поселке Великом под Выборгом. Неизвестный выстрелил в него в грудь с противоположного берега реки. В тот же день было возбуждено уголовное дело, убийство следствие расценивало как заказное.

Траберу в рамках этого дела предъявляли обвинение по пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ об убийстве организованной группой из корыстных побуждений, а также по части 4 статьи 222 УК РФ о незаконном обороте оружия организованной группой.

По аналогичным обвинениям под стражу были заключены Алисултан Надирбеков, подозреваемый в непосредственном исполнении преступления, а также Саид Саладинов и Владимир Даниленко, которых следствие посчитало соучастниками Трабера.

Для проведения следственных действий 75-летнего бизнесмена ранее доставили из Санкт-Петербурга в Москву. Позднее его освободили из СИЗО по состоянию здоровья.