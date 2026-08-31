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31 августа, 08:49

В мире

Ядовитые "португальские кораблики" начали размножаться у берегов Европы

Фото: 123RF.com/pixora

Физалии, которых также называют "португальскими корабликами", стали размножаться в водах у берегов Европы на фоне повышения температуры Северной Атлантики. Об этом РИА Новости рассказала сотрудница французского Научно-исследовательского института в сфере морского природопользования Эльвира Антажан.

По словам Антажан, раньше физалии попадали к европейским берегам преимущественно благодаря ветру и морским течениям, которые переносили взрослых особей на север, вплоть до Бискайского залива. Теперь же более высокая температура воды создает условия для их размножения непосредственно в европейских водах.

Ученые пришли к такому выводу после того, как обнаружили вблизи Европы молодых физалий размером менее одного сантиметра. Ранее до европейского побережья добирались только взрослые особи.

Эксперт также отметила, что встречи с "португальскими корабликами" у европейских берегов в последние годы стали происходить значительно чаще. Если раньше физалии могли не появляться у побережья несколько лет подряд, то теперь их обнаруживают там неоднократно.

Также Financial Times сообщала, что эти похожие на медуз организмы за несколько недель ужалили более тысячи человек.

Ранее россиянку укусила неизвестная рыба во время купания на одном из островов архипелага Тысяча островов в Индонезии. Женщина почувствовала болезненный укус в ногу у берега, после чего на коже осталось округлое покраснение со следом повреждения. Сотрудники курорта предположили, что это могла быть небольшая рифовая рыба, но вид определить не смогли, заверив, что травма не опасна.

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