Пострадавшая при ДТП с маршруткой в Туве скончалась в больнице

Фото: МАХ/"МВД по Республике Тыва"

Женщина, пострадавшая в результате наезда маршрутного автобуса в Туве, скончалась в реанимационном отделении больницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ведомстве уточнили, что вторая пострадавшая женщина была отпущена на амбулаторное лечение. Троих пострадавших детей доставили в травматологическое отделение. При этом годовалый ребенок находится в реанимации.

ДТП произошло 30 августа в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. Предварительно, водитель маршрутки, проехав на запрещающий сигнал светофора, сбил пятерых пешеходов, в том числе трех детей.

По словам водителя, во время движения ему стало плохо, из-за чего он не справился с управлением. В ГАИ уточнили, что мужчина не имел права управления транспортным средством категории D.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.