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31 августа, 03:47

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Депутат Нилов: выплаты неработающих пенсионеров не могут быть ниже прожиточного минимума

В Госдуме назвали минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

В России неработающие пенсионеры получают выплаты не ниже прожиточного минимума. В случае необходимости им полагается доплата из государственного бюджета, заявил возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Для тех, кто не накопил достаточного стажа и пенсионных баллов для страховой пенсии, предусмотрена социальная пенсия по старости, которая назначается на пять лет позже, пояснил парламентарий.

"Человек может всю жизнь не работать, но государство обеспечит выплату ему социальной пенсии – вместе с социальной доплатой, с фиксированной выплатой это будет на уровне прожиточного минимума пенсионера в соответствующем регионе", – подчеркнул Нилов, которого цитирует ТАСС.

Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году составляет 16,3 тысячи рублей. При этом в разных регионах уровень различается: в Москве он почти 19 тысяч рублей, в Подмосковье – 17,4 тысячи, а на Чукотке – 42,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что средний размер пенсии по старости среди неработающего населения составил более 40 тысяч рублей в 6 регионах России. Наибольшая выплата установлена в Чукотском автономном округе – 49 966 рублей.

Страховые пенсии в России в 2027 году планируется проиндексировать дважды – 1 февраля и 1 апреля. При этом в законе закреплена постоянно действующая норма, позволяющая правительству проводить доиндексацию, если будет принято соответствующее решение.

Социальные выплаты и пенсии повысят россиянам с 2027 года

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