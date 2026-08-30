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30 августа, 22:11

Происшествия

Природный пожар в Анапе приблизился к жилым домам

Фото: телеграм-канал "ЧП Анапа"

Природный пожар, вспыхнувший на плавнях в Анапе, приблизился к жилым домам. Об этом в мессенджере MAX сообщила глава города Светлана Маслова.

"Усиливаем спасательные расчеты на улицах, где огонь близко подошел к жилой застройке. Это улица Набережная в станице Анапской, улица Озерная в хуторе Чембурке, улица Северная и улица Родниковая в микрорайоне Алексеевский", – написала она.

Маслова уточнила, что принимаются необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня на жилой сектор. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и МВД России, также прибыла помощь из соседних муниципалитетов.

По данным регионального оперштаба, площадь активного горения на плавнях вблизи анапского хутора Чембурка составляет пять гектаров. Огонь уже прошел около 25 гектаров.

Возгорание ликвидируют более 70 человек и 29 единиц техники. После отмены беспилотной опасности к тушению привлекут самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.

Пожар в Анапе вспыхнул 30 августа. На площади около 10 гектаров горел камыш. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Также в целях безопасности ограничили движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станицы Анапской.

МЧС повысил ранг сложности природному пожару в Анапе

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