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30 августа, 18:25

Город

50 животных нашли новый дом на фестивале "Моспитомец × Четвероногий друг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

За три дня работы фестиваля "Моспитомец × Четвероногий друг" в новые семьи уехали 50 собак и кошек. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Среди обретших дом – 39 кошек и 11 собак. Это коты Гарри и Амор из приюта "Зеленоград" ГБУ "Доринвест", кошки Снежана и Дейзи и пес Зенон из приюта "Пушистый друг" в ТиНАО, собака Дуся, пес Аксель и кошки Катрин и Тайфи из приюта "Некрасовка" в ЮВАО, кошки Фиалка и Лаванда из приюта "Бирюлево" в ЮАО.

На фестивале волонтеры, сотрудники городских приютов и благотворительных организаций рассказывают о повадках и характерах питомцев, помогают наладить первый контакт и проводят собеседование. Чтобы питомец быстрее привык к новому дому, новым хозяевам дарят стартовый набор со всем необходимым от сервиса "Моспитомец" и партнера фестиваля – сети зоомагазинов "Четыре лапы".

Между тем в рамках проекта "Питомцы в Москве" появилось новое пространство для выгула и дрессировки собак. Оно находится на улице Вилиса Лациса в Северном Тушине и занимает площадь 1,6 тысячи квадратных метров. Там есть две зоны с газонами для активных игр, а также различные тренажеры – от тоннеля и мостика до лестницы и перекладины.

В сервисе "Моспитомец" москвичи могут выбрать животное по характеру

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