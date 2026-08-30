В сторону Московского региона за неделю было запущено 1455 БПЛА – Собянин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

1 455 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было запущено в сторону Московского региона в период с 22 по 30 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, большая часть дронов уничтожена силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. Еще 50 аппаратов были ликвидированы на подлете к Москве.

При этом с полуночи 30 августа силы ПВО сбили над территорией Московского региона 13 вражеских беспилотников.

На этом фоне вводились временные ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Однако в настоящее время воздушные гавани работают в штатном режиме, ограничения сняты.

