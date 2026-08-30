30 августа, 07:10Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 13 БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения ПВО ликвидировали еще три беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам градоначальника, к месту падения фрагментов БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.
Ранее силы ПВО сбили еще четыре дрона на подлете к столице. Всего с полуночи над территорией Московского региона было уничтожено 13 вражеских беспилотников.
На фоне угрозы БПЛА временные ограничения на полеты объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Все три авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.