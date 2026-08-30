Ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе указанных авиагаваней. В Росавиации подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Прошедшей ночью аналогичные ограничения уже объявлялись в аэропортах Внуково и Шереметьево на фоне угрозы БПЛА в столичном регионе. Так, ночью средства ПВО перехватили десять дронов, направлявшихся в сторону Москвы.

Вскоре после этого ограничения отменили в обоих аэропортах. Однако затем Внуково вновь начал обслуживать рейсы только по согласованию с уполномоченными органами.