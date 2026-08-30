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Встречу президента Польши Кароля Навроцкого с молодежью в Юрате внезапно прервали. Об этом сообщает польское издание Polsat News со ссылкой на трансляцию мероприятия.

В ходе встречи один из журналистов спросил главу государства о планах по инициативам, которые могли бы побудить молодежь к активному участию в политической жизни. В ответ Навроцкий предложил сделать паузу, после чего ушел из кадра. Через несколько секунд трансляция прервалась.

По информации СМИ, во время мероприятия одна женщина потеряла сознание. Окружающие сразу же бросились ей на помощь, пытаясь привести в чувство. Позже была вызвана бригада скорой помощи.

В июне несколько этажей Пентагона решили закрыть по причине возможной угрозы в воздухе. Представитель Минобороны США Шон Парнелл подтвердил информацию о том, что системы "обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности".

Позже стало известно, что причиной эвакуации и локдауна в Пентагоне стала ложная тревога о разливе опасных веществ. По данным СМИ, в здании заблокировали коридоры со второго по пятый этаж. Полиция надевала противогазы и химические защитные костюмы.