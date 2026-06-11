CNN: часть Пентагона изолировали после неизвестного инцидента

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Несколько этажей Пентагона решили закрыть по причине возможной угрозы в воздухе, идет эвакуация. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Представитель Минобороны США Шон Парнелл подтвердил информацию о том, что системы "обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности до тех пор, пока не определится ее значимость".

На месте уже находятся пожарные и группа специалистов по работе с опасными веществами. Такую информацию опубликовало местное пожарное управление в соцсети Х.

В управлении уточнили, что речь идет об "инциденте с опасными веществами". Подробности случившегося не раскрываются.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении атаковать Иран. Целью ударов он назвал ключевую инфраструктуру страны. Иран ответил на это атаками на американские базы на Ближнем Востоке. Конфликт в регионе разгорелся в конце февраля 2026 года. Новая эскалация произошла в июне.