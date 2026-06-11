Трамп заявил о намерении США установить контроль над иранским островом Харк

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы намерены установить контроль над иранским островом Харк и нефтяными объектами исламской республики.

"В какой-то момент в не слишком отдаленном будущем мы <…> установим полный контроль над их рынками нефти и газа во многом таким же образом, как мы сделали в Венесуэле, и что дало блестящие результаты и для нее, и для США", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп анонсировал "очень мощные" удары, которые США обрушат в ночь на пятницу, 12 июня, на Иран.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В ночь на 10 июня войска США возобновили удары по иранской территории. Это стало ответом на инцидент со сбитым американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. По мнению Трампа, за данной атакой стоял именно Иран.

Армия Штатов продолжила наносить дополнительные удары по военным целям на территории Ирана в ночь на 11 июня. Взрывы звучали сразу в нескольких округах и населенных пунктах республики.

Позже Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с высокопоставленными иранскими чиновниками, которые попросили его остановить бомбардировки. Однако в Тегеране опровергли эту информацию.