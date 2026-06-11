График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 15:59

Политика

Трамп заявил о намерении США установить контроль над иранским островом Харк

Фото: Getty Images/Samuel Corum

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы намерены установить контроль над иранским островом Харк и нефтяными объектами исламской республики.

"В какой-то момент в не слишком отдаленном будущем мы <…> установим полный контроль над их рынками нефти и газа во многом таким же образом, как мы сделали в Венесуэле, и что дало блестящие результаты и для нее, и для США", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп анонсировал "очень мощные" удары, которые США обрушат в ночь на пятницу, 12 июня, на Иран.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В ночь на 10 июня войска США возобновили удары по иранской территории. Это стало ответом на инцидент со сбитым американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. По мнению Трампа, за данной атакой стоял именно Иран.

Армия Штатов продолжила наносить дополнительные удары по военным целям на территории Ирана в ночь на 11 июня. Взрывы звучали сразу в нескольких округах и населенных пунктах республики.

Позже Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с высокопоставленными иранскими чиновниками, которые попросили его остановить бомбардировки. Однако в Тегеране опровергли эту информацию.

Иран и США возобновили обстрелы

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика