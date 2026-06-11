Войска США вновь начали наносить удары по территории Ирана

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Армия США начала наносить дополнительные удары по военным целям на территории Ирана. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Эти удары стали ответом на необоснованную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана", – говорится в сообщении командования.

По информации иранских СМИ, звуки взрывов звучат в провинции Фарс, городах Сирик, Минаб, Бендер-Аббас, а также на западе Тегерана и в округах Кешм и Минаб.

В ночь на 10 июня войска США возобновили удары по объектам в Иране в ответ на инцидент со сбитым американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. По мнению Трампа, именно Тегеран стоит за данной атакой.

Ближе к утру CENTCOM сообщило о завершении ударов. Взрывы звучали в портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик. При этом в США считают, что данная атака стала лишь предупреждением для Тегерана и не повлияет на ход переговоров.

В ответ армия Ирана атаковала несколько американских баз на Ближнем Востоке, а также силы 5-го флота США в Бахрейне. В Тегеране предупредили, что при повторении агрессии США по указанным целям будут нанесены более серьезные и обширные удары.