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09 июня, 21:17

Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на американский вертолет Apache над Ормузским проливом

Фото: ТАСС/AP/Thanassis Stavrakis

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в том, что над Ормузским проливом был сбит американский ударный вертолет AH-64 Apache. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, оба пилота не пострадали, но это не отменяет необходимости ответных действий.

"США должны обязательно ответить на эту атаку", – подчеркнул он.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке, в свою очередь, заявило, что вертолет потерпел крушение у побережья Омана во время патрулирования региональных вод.

Оба члена экипажа были спасены примерно через два часа и на данный момент находятся в стабильном состоянии. В спасательной операции участвовали корабли ВМС США и 82-я воздушно-десантная дивизия при поддержке ВВС и авиации ВМС.

Ситуация на Ближнем Востоке осложнилась в феврале 2026 года после того, как США и Израиль нанесли удар по иранским объектам, а также ликвидировали верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

В ответ Тегеран атаковал американские базы в регионы и израильские объекты, после чего закрыл для судоходства Ормузский пролив. В апреле стороны смогли достичь перемирия, на время пролив был открыт, но затем перестал функционировать.

Ранее сообщалось, что Трамп уже 37 раз заявлял о том, что близок к заключению сделки с Ираном, впервые высказавшись об этом 23 марта. Такие утверждения он делал в публичных выступлениях, интервью и соцсетях, включая фразы о том, что Тегеран "отчаянно стремится" к соглашению.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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