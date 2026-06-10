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Axios: США наносят удары по системам ПВО и радарам на территории Ирана

США атакуют системы ПВО и радары в Иране

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marwan Naamani

Войска США в ходе атаки на Иран ударили по системам ПВО и радарам в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

По данным телеканала Press TV, звуки взрывов раздаются в портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик.

Вместе с тем американские власти считают новые удары по Ирану "предупредительным выстрелом" для Тегерана, как сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. В Белом доме рассчитывают, что атака не помешает переговорам по урегулированию конфликта.

Американские войска приступили к новым ударам по территории Ирана в ночь на 10 июня в соответствии с приказом президента США Дональда Трампа. Обстрелы стали ответом на сбитый над Ормузским проливом ударный вертолет AH-64 Apache.

По мнению Трампа, за атакой на вертолет стоит именно Тегеран. По словам американского лидера, оба пилота не пострадали, но это не отменяет необходимости ответных действий.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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