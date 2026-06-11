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11 июня, 04:16

Политика

Иран нанес ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке

Фото: depositphotos/lkpro

Иранские бойцы нанесли удары по американским базам и прочим военным объектам, находящимся на Ближнем Востоке, в ответ на обстрелы Исламской Республики. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Всего было атаковано 18 целей, принадлежащих армии США, в том числе на авиабазах "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, а также на авиабазе "Шейх-Иса" в Бахрейне.

Армия США начала наносить дополнительные удары по военным целям на территории Ирана в ночь на 11 июня. Взрывы звучали сразу в нескольких округах и населенных пунктах республики.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с высокопоставленными иранскими чиновниками, которые попросили его остановить бомбардировки. Однако в Тегеране опровергли эту информацию.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Иран и США возобновили обстрелы

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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