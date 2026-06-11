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11 июня, 16:24

Политика

Трамп анонсировал мощные бомбардировки Ирана в ночь на 12 июня

Фото: whitehouse.gov

Бомбардировки Ирана, запланированные в ночь 12 июня, будут мощнее предыдущих, заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

"Сегодня ночью будут еще бомбардировки. Они будут масштабнее, масштабнее и мощнее", – указал он.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла еще в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Армия США начала наносить дополнительные удары по военным целям на территории Ирана в ночь на 11 июня. Взрывы звучали в нескольких округах и населенных пунктах республики.

Позднее Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с высокопоставленными иранскими чиновниками, которые просили его остановить бомбардировки. Однако представители Ирана опровергли его слова.

Иран и США возобновили обстрелы

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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