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Ограничения сняты в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

Ранее авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В связи с этим возможны корректировки в расписании. В ведомстве напомнили, что актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.