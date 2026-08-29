29 августа, 23:22Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Домодедово
Фото: depositphotos/leonidp
Ограничения сняты в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.
Ранее авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
В связи с этим возможны корректировки в расписании. В ведомстве напомнили, что актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
В аэропорту Внуково фиксируются задержки рейсов