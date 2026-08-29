Умар Нурмагомедов проиграл Сун Ядуну на турнире UFC в Шанхае

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов потерпел поражение от китайца Сун Ядуна в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Шанхае.

Поединок завершился победой Сун Ядуна техническим нокаутом во втором раунде.

Нурмагомедову 30 лет, теперь на его счету 20 побед и 2 поражения в ММА. 28-летний китайский боец провел 35-й поединок в смешанных единоборствах, одержав 24 победы, потерпев 9 поражений, 1 бой завершив вничью, еще 1 поединок был признан несостоявшимся.

Ранее российский боец смешанных боевых искусств Ислам Махачев победил ирландца Иана Мачадо Гэрри и защитил титул UFC в полусредней весовой категории. Поединок состоялся на турнире UFC 330 в Филадельфии.