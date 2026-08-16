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16 августа, 07:55

Спорт

Россиянин Махачев защитил титул UFC и установил рекорд по победной серии

Фото: ТАСС/AP/Kamran Jebreili

Российский боец смешанных боевых искусств Ислам Махачев победил ирландца Иана Мачадо Гэрри и защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории. Поединок прошел на турнире UFC 330 в Филадельфии.

Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей. Эта победа позволила россиянину установить рекорд UFC по продолжительности победной серии. Махачев продлил ее до 17 поединков, превзойдя достижение бразильца Андерсона Сильвы.

Титул в полусреднем весе Махачев завоевал в ноябре 2025 года, победив австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей.

Всего в UFC на счету Махачева 18 побед в 19 поединках. Единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года.

В ноябре 2025 года Махачев первым из российских спортсменов стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях.

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