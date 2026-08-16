Собянин сообщил о 89 беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Российские бойцы ликвидировали еще 13 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра столицы, к месту падения фрагментов БПЛА прибыли специалисты экстренных служб, которые в том числе устанавливают возможные последствия атаки.

Ранее средства ПВО ликвидировали еще 11 дронов над столичным регионом. Всего с полуночи на подлете к Москве было сбито 89 вражеских беспилотников.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево объявили временные ограничения на полеты. Все три авиагавани не принимают и не отправляют воздушные рейсы.