16 августа, 04:20Мэр Москвы
Собянин сообщил о 89 беспилотниках, сбитых на подлете к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Российские бойцы ликвидировали еще 13 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам мэра столицы, к месту падения фрагментов БПЛА прибыли специалисты экстренных служб, которые в том числе устанавливают возможные последствия атаки.
Ранее средства ПВО ликвидировали еще 11 дронов над столичным регионом. Всего с полуночи на подлете к Москве было сбито 89 вражеских беспилотников.
В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево объявили временные ограничения на полеты. Все три авиагавани не принимают и не отправляют воздушные рейсы.
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