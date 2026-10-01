В Госдуме предложили создавать детские комнаты в рабочих офисах

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Вице-спикер комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким выступила с инициативой обязать работодателей оборудовать детские комнаты в офисах. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

По мнению парламентария, создание таких пространств продиктовано временем. Ким отметила, что подобный шаг не только обеспечит комфорт для работающих матерей, но и станет дополнительным конкурентным преимуществом для самих работодателей. Она провела параллель с распространенной практикой: если "кофе и печеньки" есть практически везде, то теперь в офисах должны появиться и детские комнаты.

Депутат напомнила, что в аэропортах и ресторанах уже давно функционируют комнаты для смены подгузников, а в торговых центрах работают игровые зоны с аниматорами, где можно оставить ребенка под присмотром. По ее словам, данная мера будет представлять собой не просто помощь работающим мамам, а станет еще одним шагом к формированию полноценной семейной инфраструктуры.

Ранее Владимир Путин на первом пленарном заседании ГД девятого созыва заявил, что вопросы улучшения демографической ситуации и повышения благосостояния граждан – одни из важных задач, которые стоят перед депутатами Госдумы.

По словам президента, необходимо выделить достаточные средства на решение демографических задач, а также на улучшение жилищных условий и благосостояния российских семей.