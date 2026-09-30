Путин назвал вопросы демографии и благосостояния россиян важными задачами Госдумы

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Вопросы улучшения демографической ситуации и повышения благосостояния граждан – одни из важных задач, которые стоят перед депутатами Госдумы. Об этом заявил Владимир Путин на первом пленарном заседании ГД девятого созыва.

По словам президента, необходимо выделить достаточные средства на решение демографических задач, а также на улучшение жилищных условий и благосостояния российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей. При этом социальные обязательства государства перед россиянами должны быть выполнены в полном объеме.

В ходе выступления перед депутатами глава государства поручил им обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики. По его словам, нужно обязательно поддержать регионы и их бюджетную устойчивость, а также налоговую базу.

"Специалисты, эксперты полагают, что предыдущий (инвестиционный цикл. – Прим. ред.) у нас завершился, многие программы выполнены, нужно дать новый импульс", – добавил Путин.

Кроме того, сохраняя макроэкономическую стабильность, необходимо профинансировать все нацпроекты и программы: они должны быть выполнены в полном объеме, подчеркнул президент.

Во время этого же заседания Путин поздравил думских депутатов с победой на прошедших выборах и отдельно поприветствовал парламентариев, которые впервые представляют новые регионы страны. Он напомнил участникам встречи и об особой ответственности перед теми, кто за них отдавал свой голос.

Выборы депутатов ГД прошли в России с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%, всего проголосовали 67 448 094 человека.

По итогам подсчета голосов партия "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, самовыдвиженцы – 4, "Родина" – 1.