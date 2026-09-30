30 сентября, 16:13Транспорт
Тематические "Тройки" в честь 35-летия Федеральной таможенной службы выпустили в Москве
Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"
В честь 35-летия Федеральной таможенной службы в столице выпущена тематическая карта "Тройка". Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
В основе дизайна – главное здание ведомства. В настоящее время федеральный орган исполнительной власти обеспечивает безопасность государства и общества, а также содействует международной торговле.
Купить новую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК "Измайлово", в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.
Ранее столичный Дептранс вместе с Политехническим музеем выпустил новые тематические карты "Тройка". Дизайн двух карт посвящен экспонатам музея.
На одной из них изображен легковой автомобиль "Руссо-Балт" К12/20. Второй дизайн посвящен роботу-экскурсоводу Сепульке.