Тематические "Тройки" в честь 35-летия Федеральной таможенной службы выпустили в Москве

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В честь 35-летия Федеральной таможенной службы в столице выпущена тематическая карта "Тройка". Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В основе дизайна – главное здание ведомства. В настоящее время федеральный орган исполнительной власти обеспечивает безопасность государства и общества, а также содействует международной торговле.

Купить новую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК "Измайлово", в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее столичный Дептранс вместе с Политехническим музеем выпустил новые тематические карты "Тройка". Дизайн двух карт посвящен экспонатам музея.

На одной из них изображен легковой автомобиль "Руссо-Балт" К12/20. Второй дизайн посвящен роботу-экскурсоводу Сепульке.