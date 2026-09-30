Handelsblatt: Германия поручила Sefe ускорить закачку газа в подземные хранилища

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Власти Германии поручили государственному энерготрейдеру Sefe увеличить закупки и закачку природного газа в подземные хранилища в преддверии отопительного сезона. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в Минэкономики ФРГ.

Распоряжение главы ведомства Катерины Райхе было согласовано с канцлером Фридрихом Мерцем. Поводом стали недостаточная заполненность резервуаров и геополитические риски, которые могут осложнить обеспечение страны энергоресурсами.

Ранее Райхе уже привлекала Sefe к подготовке запасов на зиму. Однако теперь речь идет о прямом поручении правительства.

До национализации предприятие называлось Gazprom Germania и принадлежало российскому "Газпрому".

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель ранее заявила, что Берлину вновь необходимы поставки российского газа. При этом она не уточнила, каким образом следовало бы договориться с российской стороной о возобновлении поставок. Вместе с тем политик дала понять, что альтернативы газу в ближайшей перспективе нет.