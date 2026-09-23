Испания намерена прекратить импорт российского газа с 1 января 2027 года

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Испания намерена полностью отказаться от поставок российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на министра иностранных дел страны Хосе Мануэля Альбареса.

По словам министра, испанские компании пока продолжают выполнять долгосрочные контракты на закупку российских энергоресурсов. Он отметил, что соглашения на поставку СПГ заключаются на несколько лет, поэтому отказаться от них в короткие сроки не представляется возможным.

Ранее сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Германии вновь необходимы поставки российского газа. По ее словам, стране нужны ископаемые источники энергии, а альтернативы газу в ближайшей перспективе нет.

В свою очередь, Владимир Путин спрогнозировал рост газовых цен в Европе до 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров и связал это с энергетическими просчетами европейцев.

По его мнению, участники биржевых торгов игнорируют фундаментальные показатели рынка, такие как уровень запасов в ПХГ и фактические объемы предложения. Основным драйвером их активности остается нажива на газе, купленном по низкой цене.