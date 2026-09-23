Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 09:21

Экономика

Испания намерена прекратить импорт российского газа с 1 января 2027 года

Фото: depositphotos/63ru78

Испания намерена полностью отказаться от поставок российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на министра иностранных дел страны Хосе Мануэля Альбареса.

По словам министра, испанские компании пока продолжают выполнять долгосрочные контракты на закупку российских энергоресурсов. Он отметил, что соглашения на поставку СПГ заключаются на несколько лет, поэтому отказаться от них в короткие сроки не представляется возможным.

Ранее сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Германии вновь необходимы поставки российского газа. По ее словам, стране нужны ископаемые источники энергии, а альтернативы газу в ближайшей перспективе нет.

В свою очередь, Владимир Путин спрогнозировал рост газовых цен в Европе до 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров и связал это с энергетическими просчетами европейцев.

По его мнению, участники биржевых торгов игнорируют фундаментальные показатели рынка, такие как уровень запасов в ПХГ и фактические объемы предложения. Основным драйвером их активности остается нажива на газе, купленном по низкой цене.

Читайте также


экономика

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика