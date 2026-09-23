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23 сентября, 11:42

Политика

Кандидат в президенты Франции Тонделье родила через пару часов после совещания с Макроном

Фото: AP/Thomas Padilla

Кандидат в президенты Франции от партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье родила второго ребенка через несколько часов после совещания лидеров партий в Елисейском дворце. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

На заседании обсуждались украинский конфликт и ближневосточный кризис. Также поднимался вопрос о значительном росте стоимости топлива в стране.

В издании отметили, что лидер "зеленых", уже воспитывающая семилетнего сына, не прерывала предвыборную активность даже в период беременности. В день рождения ребенка она выступила в телеэфире, где предупредила о грядущих социальных волнениях в стране. Поводом для протестов, по ее мнению, станут рекордные цены на топливо и планируемое сокращение бюджетных расходов на 54 миллиарда евро к 2027 году.

Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Эмманюэль Макрон не сможет принять в них участие из-за ограничений по количеству сроков

Ранее лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтвердила планы баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. Данное заявление прозвучало сразу после того, как парижский суд вынес ей приговор по делу о нецелевом расходовании средств, назначив наказание в виде трех лет тюремного заключения.

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