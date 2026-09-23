В столице назвали финалистов девятого потока "Академии инноваторов"

Фото: пресс-служба ДПиИР

В столице подвели итоги девятого сезона "Академии инноваторов". На демодне потенциальным заказчикам презентовали 10 проектов-финалистов, среди которых портативный кардиограф, современная профориентационная платформа и цифровой помощник для ветеринарных клиник, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Участники девятого потока привлекли почти 60 миллионов рублей инвестиций и грантов, провели 76 пилотных испытаний своих разработок и нашли первых заказчиков. Всего с начала года резиденты программы заключили контракты на сумму 437 миллионов рублей – это в четыре раза больше, чем за тот же период 2025-го", – отметила Сергунина.

В число финалистов акселератора вошел коллектив, создавший ИИ-сервис для автоматизации подбора сотрудников. Он способен анализировать резюме по заданным параметрам, проводить первичные видеоинтервью и оценивать компетенции соискателей. Авторы считают, что внедрение этого продукта поможет сократить сроки поиска специалистов в пять раз, а затраты – в четыре.

Другое цифровое решение направлено на профориентацию школьников с помощью современных инструментов. Надевая очки виртуальной реальности, пользователь оказывается на рабочем месте, например в лаборатории, на заводе или в операционной. Он выполняет задачи, как в компьютерной игре, в то время как система оценивает его действия, проводит психологические тесты и в итоге формирует список подходящих профессий.

Еще одна команда представила легкий в использовании портативный кардиограф. Для получения данных о работе сердца его достаточно просто приложить к себе, показатели сохраняются в электронном виде. По итогам участия в программе разработчики запустили полный цикл производства изделия, завершили его регистрацию и подписали договор с первым оптовым покупателем.

Инвесторам также презентовали инновационный материал для мониторинга и самовосстановления трубопроводов в нефтегазовой отрасли, систему управления корпоративными ИИ-модулями, цифрового помощника для ветклиник, образовательную онлайн-площадку и другие продукты.

Поддержку во время акселерации получило и несколько проектов, не вошедших в топ-10. Например, ИИ-платформа для изучения языков народов России, умные очки, цифровые сервисы для автоматизации долгосрочной аренды и обработки итогов деловых встреч.

Как рассказала Сергунина, сегодня экосистема "Академии инноваторов" объединяет 46,5 тысячи человек более чем из 390 городов России и 57 других стран. Больше половины участников – молодежь в возрасте до 35 лет. Совокупный объем привлеченных инвестиций и грантов превысил 1,4 миллиарда рублей. Команды провели больше 340 тестирований своих продуктов.

Ранее в столице были объявлены победители седьмого конкурса на соискание премии мэра "Новатор Москвы". Из более чем 1,7 тысячи заявок эксперты отобрали 180 финалистов, после чего определили 36 лауреатов, которые получили денежные премии из фонда 20,7 миллиона рублей.

