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23 сентября, 15:26

Спорт

Народная артистка Татарстана исполнит гимн России перед футбольным матчем с Ираном

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Народная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина исполнит государственный гимн перед товарищеской встречей национальных сборных России и Ирана по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Матч пройдет 29 сентября в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени. Для российской команды эта игра станет первой в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора.

Ранее сообщалось еще о двух товарищеских матчах национальной сборной: 3 октября команда встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде.

РФС недавно объявил окончательный состав сборной России на осенние товарищеские матчи. В заявку вошли 29 футболистов, в том числе вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков. Помимо них, в команде три голкипера, 10 защитников, 11 полузащитников и три нападающих.

Также РФС и российский бренд Jogel представили новую форму футбольной сборной. Домашний комплект выполнен в бордовом цвете и дополнен оцифрованной звуковой волной начального аккорда гимна, его первыми четырьмя строками и надписью на внутренней стороне воротника.

Гостевую форму сделали белой с синими элементами на воротнике, рукавах и боковых частях, а строки припева и заключительные фразы гимна разместили на самом комплекте и внутри воротника соответственно.

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