Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 15:31

Общество
Главная / Новости /

Психолог Дугенцова: зависимость ребенка от гаджетов сопровождается истериками

Психолог рассказала, как распознать у ребенка начинающуюся зависимость от гаджетов

Фото: 123RF.com/asmedvednikov

Зависимость ребенка от гаджетов сопровождается истериками, заявила в беседе с RT практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

По словам специалиста, дети выражают недовольство, если у них забирают гаджет или не разрешают провести в нем дополнительное время. Еще один признак – попытка взять телефон в любой ситуации.

Для избавления от зависимости Дугенцова посоветовала вводить ограничения аккуратно. С подростками их стоит обсудить через диалог: предложить им самим придумать, как контролировать время в гаджетах и какие меры наказания будут целесообразны при несоблюдении.

В случае с дошкольниками и младшими школьниками игры в гаджетах часто можно заменить реальными аналогами, например играми в куклы или рисованием. Психолог отметила, что заменить можно любой вид деятельности, если спросить у ребенка, что ему дает эта возможность и что он пытается перекрыть.

"Если скуку, то поскучать детям надо, я очень часто об этом говорю. Это необходимо для того, чтобы ребенок научился что-то новое придумывать, что-то новое делать и самостоятельно как-то себя занимать", – заключила она.

Ранее сообщалось, что длительное использование гаджетов может негативно сказываться на здоровье школьников. Одной из проблем, связанных с привычкой долго смотреть в смартфон с наклоненной вперед головой, является синдром "текстовой шеи".

При таком положении увеличивается нагрузка на шейный отдел и нарушается баланс мышц. Это может стать причиной головных болей и проблем с осанкой.

Читайте также


общество

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика