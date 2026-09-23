Психолог Дугенцова: зависимость ребенка от гаджетов сопровождается истериками

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Зависимость ребенка от гаджетов сопровождается истериками, заявила в беседе с RT практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

По словам специалиста, дети выражают недовольство, если у них забирают гаджет или не разрешают провести в нем дополнительное время. Еще один признак – попытка взять телефон в любой ситуации.

Для избавления от зависимости Дугенцова посоветовала вводить ограничения аккуратно. С подростками их стоит обсудить через диалог: предложить им самим придумать, как контролировать время в гаджетах и какие меры наказания будут целесообразны при несоблюдении.

В случае с дошкольниками и младшими школьниками игры в гаджетах часто можно заменить реальными аналогами, например играми в куклы или рисованием. Психолог отметила, что заменить можно любой вид деятельности, если спросить у ребенка, что ему дает эта возможность и что он пытается перекрыть.

"Если скуку, то поскучать детям надо, я очень часто об этом говорю. Это необходимо для того, чтобы ребенок научился что-то новое придумывать, что-то новое делать и самостоятельно как-то себя занимать", – заключила она.

Ранее сообщалось, что длительное использование гаджетов может негативно сказываться на здоровье школьников. Одной из проблем, связанных с привычкой долго смотреть в смартфон с наклоненной вперед головой, является синдром "текстовой шеи".

При таком положении увеличивается нагрузка на шейный отдел и нарушается баланс мышц. Это может стать причиной головных болей и проблем с осанкой.