Школьники из семей участников СВО побывали на бесплатных мероприятиях в ТиНАО

Фото: пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Более 2,5 тысячи школьников из семей участников специальной военной операции, проживающих в Троицком и Новомосковском административных округах, побывали на бесплатных экскурсиях и праздниках за прошедший год. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Одной из самых запоминающихся экскурсий стала поездка на станцию Бекасово-Сортировочное – один из крупнейших сортировочных железнодорожных узлов России. Ребятам показали фильм об истории станции, провели по центральному посту управления и рассказали о работе приемщиков поездов, дежурных и операторов сортировочной горки. Затем каждый школьник попробовал свои силы на современном горочном тренажере, выполняя технологическую расцепку состава в роли дежурного по станции.

Еще одной точкой маршрута стал мемориальный парк "Редут 1812 года" в деревне Софьино Краснопахорского района. Парк открыли в сентябре 2022 года вокруг земляного редута – редкого сохранившегося оборонительного сооружения времен Отечественной войны 1812 года, имеющего статус объекта культурного наследия. Школьники прогулялись по аллеям с бюстами полководцев, осмотрели экспозицию музейного визит-центра с оружием и амуницией той эпохи, а также сфотографировались в мемориальном кабинете фельдмаршала Михаила Кутузова.

В музее истории усадьбы Александрово-Щапово ребята узнали об одном из старейших имений Подмосковья. Экскурсоводы рассказали о событиях 1812 года, когда в окрестностях шли тяжелые бои, а позже на территории усадьбы располагался штаб корпуса генерал-лейтенанта графа Александра Остермана-Толстого. Также школьникам поведали о владельцах имения, среди которых были герой Русско-турецкой войны 1768–1774 годов Василий Грушецкий и просветитель Илья Щапов, построивший в конце XIX века три школы в этих местах. Завершилась встреча концертом в органном зале, единственном в ТиНАО.

Ярким впечатлением стало и посещение аэропорта Внуково. После инструктажа дети потренировались выполнять взлет и посадку на авиатренажере Ту-154, понаблюдали за работой авиадиспетчеров, кинологов и орнитологов, отвечающих за безопасность полетов. В зоне выдачи багажа им показали современную систему поиска утерянных вещей с использованием технологий искусственного интеллекта. В финале юные гости пообщались с действующим пилотом.

Помимо тематических экскурсий, дети посещали цирковые представления, концерты, шоу-программы и творческие мастер-классы. К 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в спорткомплексе "Южный лед" состоялся благотворительный концерт "Это забыть нельзя": на льду выступили юные фигуристы, а на сцене – артисты цирка. Кроме того, более 460 детей из ТиНАО посмотрели представления в кинопарке "Москино".

Экскурсии проводит Троицкий гуманитарный центр. Он также знакомит гостей со своей работой и экспонатами, переданными бойцами с фронта. Для детей и взрослых здесь организуют мастер-классы, например по изготовлению маскировочных сетей и армейских сухих пайков.

Ранее в Едином центре поддержки открылся "Книжный клуб в Береговом" – новый формат встреч для ветеранов специальной военной операции и их семей. Участники будут собираться два раза в месяц по воскресеньям, чтобы обсуждать книги, делиться впечатлениями и знакомиться с классическими и современными произведениями.

Перед каждой встречей участники читают выбранное произведение, а затем вместе разбирают сюжет, характеры героев, авторские идеи и то, как книги разных эпох воспринимаются сегодня.