Москвичи помогают бойцам СВО и детям из приграничья через "Домики добра"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

За три летних месяца горожане принесли более 10 тысяч вещей в "Домики добра" на 30 фестивальных площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Пункты принимали подарки для бойцов СВО, жителей новых регионов, животных из приютов. По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита, жители столицы также передали более 1,2 тысячи открыток с теплыми пожеланиями. За это время волонтеры отправили свыше 100 посылок.

Больше всего за лето удалось собрать подарков для детей из новых регионов. Они получили сладости, книги и учебники, канцелярские товары, наборы для творчества, игрушки. Бойцам спецоперации передали хлопковую одежду, стельки, средства гигиены, сладости, кофе и чай. А животные из приютов получили корм, пеленки, игрушки, щетки, лекарства и амуницию.

С первого дня открытия "Домики добра" были заметны благодаря яркому оформлению. На них были размещены памятки о том, что можно передать. Волонтеры смотрели на целостность упаковки и срок годности, который должен быть не менее трех месяцев с даты изготовления. После проверки товары отправляли получателям.

Очень много посылок передали во время городских праздников – в День России и День Государственного флага. Горожане отправляли открытки, книги по истории и тематические игрушки. В День семьи, любви и верности дарили наборы для рукоделия, а к 1 сентября – канцелярские принадлежности.

Поддерживали военнослужащих и в арт-павильоне "Летний маркет" на Болотной площади в рамках совместной инициативы проектов "Москва помогает" и "Сделано в Москве". С 5 августа по 6 сентября там принимали средства личной гигиены, продукты и одежду. Все подарки тщательно проверяли, после чего посылки отправляли в зону СВО.

Все желающие могут продолжить помогать. В рамках проекта "Москва помогает" в городе постоянно собирают посылки. Добровольцы всегда готовы передать грузы или поучаствовать в волонтерских мероприятиях.

Активно бойцов поддерживают и столичные предприниматели. Бизнесмены формируют гуманитарные грузы адресно, ориентируясь на конкретные запросы военнослужащих. Чаще всего это техническое оснащение: дизельные обогреватели, генераторы, аккумуляторы и квадрокоптеры.

