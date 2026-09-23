Из-за потепления в Москве появился средиземноморский нетопырь

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Из-за потепления климата в столице стал встречаться средиземноморский нетопырь. Это вид летучих мышей, который не наблюдался в городе еще 20–30 лет назад, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова ведущего зоотехника экспериментального отдела мелких млекопитающих Московского зоопарка Филиппа Тумасьяна.

По словам специалиста, участившиеся случаи встреч с летучими мышами могут быть связаны с увеличением численности вида из-за изменений климата, а также с повышением осведомленности и экологической грамотности людей.

Тумасьян объяснил, что количество летучих мышей в южных регионах кратно выше, чем в северных, поскольку в наших широтах им сложно зимовать. Теплый период, когда есть насекомые, короток. Но поскольку климат меняется в сторону потепления, численность популяции становится больше – ареал обитания расширяется на север.

Зоотехник также добавил, что в городе работают службы, помогающие летучим мышам, этим занимается и отдел спасения диких животных Московского зоопарка.

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