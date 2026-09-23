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23 сентября, 15:10

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CIL: Эль-Ниньо может привести к гибели более 450 тыс человек за полгода

Ученые предрекли гибель более 450 тыс человек за полгода из-за Эль-Ниньо

Фото: 123RF.com/123mn

Усиление климатического явления Эль-Ниньо может привести к гибели 451 тысячи человек за полгода. Это следует из отчета научно-исследовательской организации Climate Impact Lab.

Речь идет о периоде с июня 2026 по февраль 2027 года. При этом, добавили ученые, так называемый супер-Эль-Ниньо продолжится весной, поэтому окончательное число погибших от жары будет еще больше.

Как говорится в отчете, в скором времени глобальная температура суши превысит норму на 1,2 градуса, хотя такое повышение прогнозировалось не ранее чем через 20 лет. В целом явление охватит более 50 государств, основной удар придется на Нигерию, Индонезию, Судан, Индию и Бразилию.

Ранее в ООН предупредили, что последствия Эль-Ниньо могут привести к увеличению числа голодающих на 50 миллионов человек. Наиболее резкий скачок уровня продовольственной нестабильности ожидается в Латинской Америке и Карибском бассейне. Явление там повлияет на количество осадков, температуру, возникновение наводнений и засух.

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