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23 сентября, 15:48

Происшествия

Доступ в Колизей частично закрыли в знак траура по погибшему рабочему

Фото: ТАСС/AP Photo/Cecilia Fabiano

Часть археологического комплекса Колизея в Риме будет закрыта для посещений на весь день в знак траура по погибшему рабочему. Об этом сообщили в дирекции музейного комплекса.

Инцидент произошел минувшей ночью и квалифицирован как несчастный случай. 22-летний рабочий занимался установкой освещения античного памятника и сорвался с высоты 10 метров.

В связи с этим сектор второго уровня, где произошел инцидент, закрыли для посещения. На месте работают представители прокуратуры. Выясняются все подробности случившегося.

Ранее в Колизее после многолетней реставрации для туристов открыли проход, которым пользовались только римские императоры. Тайный коридор длиной около 55 метров был прорыт между I и II веками нашей эры.

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