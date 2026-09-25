Операционная система "МосТех.ОС" стала доступна пользователям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент информационных технологий Москвы опубликовал в открытом доступе на платформе "Мос.Хаб" полную версию операционной системы "МосТех.ОС". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отечественная ОС уже несколько лет используется в столичных школах и ряде городских ведомств. Теперь установить ее на свои устройства могут пользователи из любого региона страны, а IT-специалисты – предлагать доработки для развития проекта.

"МосТех.ОС" создана на базе ядра Linux. По словам заместителя руководителя ДИТ Алексея Анисимова, при разработке интерфейса специалисты ориентировались на привычные пользователям принципы взаимодействия, поэтому система не требует длительной адаптации и легко встраивается в существующую инфраструктуру.

В состав ОС включен пакет сервисов на базе решений с открытым исходным кодом. Среди них – почтовый клиент "МосТех.Почта", офисные приложения "МосТех.Офис" для работы с документами, таблицами и презентациями, совместимые с популярными форматами файлов и государственным стандартом ODF.

Также доступен каталог "МосТех.Магазин", в котором собрано более 150 проверенных приложений: от офисных и образовательных сервисов до графических редакторов и игр. Кроме того, пользователям доступны сервис видеоконференций "МосТех.ВКС" и облачное хранилище "МосТех.Облако".

С июля "МосТех.ОС" включена в перечень программного обеспечения для собственных нужд, сформированный в соответствии со статьей 21 закона "О статусе столицы Российской Федерации" и порядком, утвержденным постановлением правительства РФ от 28.11.2025 № 1936. Это позволяет использовать систему на объектах критической информационной инфраструктуры и в государственных информационных системах.

Ранее сообщалось, что столичная компания "ИнтехПро" с мая выпустила свыше 10 тысяч печатных плат, включая материнские платы и периферийные модули. Микропрограммное обеспечение для материнских плат "ИнтехПро" включено в реестр российского программного обеспечения. Готовые устройства внесены в реестр отечественной промышленной продукции и прошли испытания на совместимость с российскими операционными системами и средствами защиты информации.