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25 сентября, 12:11

Политика

ВС РФ пресекли попытки ВСУ вырваться из кольца окружения под Харьковом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские бойцы пресекли все попытки Вооруженных сил Украины вырваться из кольца окружения на северо-востоке Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Север" на неделе продолжили сжимать кольцо окружения. В результате активных действий установлен контроль над населенными пунктами Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково.

Кроме того, украинская армия потеряла более 250 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, артиллерийское орудие и пять наземных роботизированных комплексов.

Ранее в Минобороны уточнили, что взятие российскими военными Доброполья в Донецкой Народной Республике позволит ускорить выход к границе ДНР. Помимо этого, переход населенного пункта под контроль армии России нарушит снабжение оставшихся в Донбассе украинских формирований.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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