25 сентября, 12:11Политика
ВС РФ пресекли попытки ВСУ вырваться из кольца окружения под Харьковом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские бойцы пресекли все попытки Вооруженных сил Украины вырваться из кольца окружения на северо-востоке Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" на неделе продолжили сжимать кольцо окружения. В результате активных действий установлен контроль над населенными пунктами Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково.
Кроме того, украинская армия потеряла более 250 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, артиллерийское орудие и пять наземных роботизированных комплексов.
Ранее в Минобороны уточнили, что взятие российскими военными Доброполья в Донецкой Народной Республике позволит ускорить выход к границе ДНР. Помимо этого, переход населенного пункта под контроль армии России нарушит снабжение оставшихся в Донбассе украинских формирований.
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