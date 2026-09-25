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25 сентября, 15:45

Происшествия

Фигурист Александр Гнедин объявлен в розыск в России

Фото: youtube.com/@АлександрГнедин-х5ш

МВД России объявило в розыск фигуриста Александра Гнедина. Это следует из базы розыска ведомства.

"Разыскивается по статье УК", – говорится в документах без уточнения, о какой именно статье идет речь.

Гнедин выступал в танцах на льду. Он является кандидатом в мастера спорта.

Ранее дочь политика Бориса Немцова Жанна была объявлена в международный розыск. Она обвиняется в организации деятельности нежелательной структуры.

Мосгорсуд также утвердил решение о ее заочном аресте, оставив, таким образом, апелляционные жалобы без удовлетворения. Мера пресечения начнет действовать в случае ее экстрадиции или депортации, а также при фактическом задержании на территории России.

Минюст признал "Фонд Бориса Немцова за свободу", основанный его дочерью, нежелательной в России международной неправительственной организацией в 2024 году.

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