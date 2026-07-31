Суд заочно арестовал дочь политика Немцова по делу об участии в нежелательной организации

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Дочь политика Бориса Немцова Жанна заочно арестована по делу об участии в нежелательной организации. Постановление вынес Замоскворецкий суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Мера пресечения начнет действовать с момента передачи Немцовой правоохранительным органам России, в случае экстрадиции или депортации либо с момента ее фактического задержания на территории РФ. Срок содержания под стражей установлен на два месяца.

По аналогичной причине ранее административное дело возбудили против журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого (признан в РФ иноагентом). Рассмотрение административного протокола назначено на 4 сентября. В случае признания виновным Троицкому грозит штраф до 15 тысяч рублей.

До этого правозащитник Лев Пономарев (признан в РФ иноагентом) был заочно приговорен к 5 годам 6 месяцам заключения по делу о руководстве деятельностью нежелательной организации и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также ему предписали запрет на администрирование сайтов на 9 лет.