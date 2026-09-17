Богомолов рассказал, что хочет восстановить спектакль "Мушкетеры. Сага. Часть первая"

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Художественный руководитель Театра на Бронной и сцены "Мельников", режиссер Константин Богомолов намерен восстановить спектакль "Мушкетеры. Сага. Часть первая" по мотивам романа Александра Дюма. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Я планирую, можно сказать, восстановить, вернуться к тексту "Мушкетеров", к мхатовскому спектаклю, который существовал когда-то и, на мой взгляд, был прорывным... "Мушкетеры" были мультипрорывным зрелищем", – отметил режиссер.

Премьера спектакля состоялась в МХТ имени Чехова в 2015 году. Богомолов подчеркнул, что постановка была снята с афиш после прихода нового руководства. Однако, как он обратил внимание, актеры очень любят этот спектакль.

"Я надеюсь, что мы его восстановим. Естественно, где-то модернизируем текст. Это будет, конечно же, все-таки новый спектакль", – сказал Богомолов.

Режиссер ожидает, что роль д'Артаньяна исполнят Данил Стеклов или Евгений Перевалов, Атоса – Игорь Миркурбанов, Портоса – Александр Семчев, а Арамиса – Игорь Верник. В роли Констанции он ожидает Александру Ребенок.

Богомолов также назвал самой сложной ролью Королеву, которую играла Ирина Мирошниченко, и добавил, что сейчас трудно найти конгениального артиста. Более того, режиссер допустил и вторую часть постановки в Театре на Бронной.

Ранее стало известно, что Богомолов станет педагогом Академии Никиты Михалкова. Он будет вести курс "Режиссура театра". Режиссер рассказал, что побывал на вступительных испытаниях и отметил высокий уровень подготовки абитуриентов и конкуренцию.

