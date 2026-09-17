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17 сентября, 17:53

Общество

Ассоциация менеджеров представила рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

Фото: пресс-служба Ассоциации менеджеров

Ассоциация менеджеров провела презентацию XXVII ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров". Как сообщили в пресс-службе организации, список формируется по итогам голосования самих управленцев и отражает их достижения за минувший год.

Процедура отбора лауреатов включала несколько стадий: прием заявок, онлайн-голосование экспертов, верификационные встречи и публикацию итогов. Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин в ходе презентации заявил, что за каждым именем в рейтинге стоит история профессионального пути, ответственности и достижений.

"Это признание руководителей, которые своими решениями и результатами определяют развитие компаний, отраслей и российской экономики в целом", – заявил он.

Классификатор рейтинга охватывает 19 функциональных и свыше 20 отраслевых направлений. Новой функциональной категорией в этом году стал "Операционный директор".

Кроме того, в отдельном разделе впервые опубликован список "Лучшие управленческие команды компаний". При его составлении оценки всех топ-менеджеров одной компании, попавших в "Топ-1000", суммировали с учетом их позиций. В итоговый перечень вошли 50 компаний, каждая из которых представлена в рейтинге не менее чем пятью руководителями.

Исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев пояснил, что новый список дает возможность оценивать не отдельных лидеров, а команду целиком. Он также позволяет выявить компании с высокой концентрацией руководителей, которых признало профессиональное сообщество.

В рамках пресс-конференции топ-менеджеры крупнейших российских компаний обсудили трансформацию подходов к лидерству на фоне экономических и технологических сдвигов. Первый заместитель генерального директора А7 Ирина Акопян обратила внимание, что сегодня руководитель не только принимает стратегические решения, но и формирует среду, где команда может действовать самостоятельно и отвечать за результат.

"Руководителю важно создать команду, в которой люди могут самостоятельно действовать, открыто говорить о проблемах и предлагать решения", – пояснила она.

Директор по управлению МТС Web Services Оксана Воробьева полагает, что в ближайшие годы ключевым конкурентным преимуществом станет умение быстро перестраивать управленческие модели вслед за переменами на рынке, в технологиях и структуре компетенций.

По ее оценке, в перспективе 3–5 лет конкурентоспособность будет зависеть от зрелости модели управления, а не только от объема инвестиций в технологии. Компании начнут двигаться от управления должностями к управлению компетенциями, а руководитель превратится в оркестратора гибридных команд, состоящих из людей и ИИ-агентов.

За все время существования рейтинга его лауреатами стали свыше 19 тысяч руководителей российских компаний. В 2025 году Ассоциация запустила региональное направление "Топ-100 российских менеджеров". Первыми участниками стали управленцы Нижегородской и Свердловской областей. В 2026 году рейтинг "Топ-100" впервые проведут для руководителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в марте были зафиксированы в пяти отраслях. Абсолютным лидером стали финансисты и страховщики, чей средний заработок достиг 314,1 тысячи рублей. Планку в 200 тысяч также преодолели работники IT-сектора, добычи нефти и газа, воздушного и космического транспорта, производители табачных изделий.

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